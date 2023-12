Wanda Nara parla della leucemia: "L'unica paura è per i miei figli, hanno ancora bisogno di me"

In attesa della finalissima di Ballando con le stelle, Wanda Nara è stata ospite oggi a Domenica In per parlare della sua esperienza nel dance show di Rai1, arrivato in un momento fondamentale della sua vita. Lo scorso luglio la showgirl ha scoperto di avere la leucemia e questa avventura la sta aiutando ad affrontare tutto nel modo migliore: "Ho accettato di fare Ballando per pensare ad altro - ha rivelato - Sono così impegnata a ballare che non penso. I medici in Argentina mi seguono, Carolyn Smith mi ha affidato alla sua dottoressa personale. Mi ha dato il numero e mi ha detto che posso chiamarla quando voglio. Sono stati 3 mesi intensi, ho conosciuto tante belle persone. Qui non c'è la mia famiglia, ma mi sono divertita".

Nella puntata di ieri sera è andata in onda una clip in cui Wanda Nara, per la prima volta dall'inizio del programma, ha parlato della sua malattia, e ne ha parlato anche in studio insieme al marito Mauro Icardi, arrivato per farle una sorpresa. Rivedendo le immagini, oggi, Wanda Nara si è commossa: "Non avevo ancora visto cosa è andato in onda. Non volevo parlare in realtà. Ne ho parlato tanto con il mio autore, avevo il dubbio se farlo o no. Il mio voleva essere un messaggio di forza. Sto ricevendo tanti messaggi belli, di persone che mi dimostrano affetto, ma c'è anche mi scrive 'stai male e balli'".

"Hai paura?" le ha chiesto Mara Venier. La risposta della showgirl argentina è stata decisa: "Quando sei mamma l'unica paura che hai è lasciare soli i bambini, quello è l'unico pensiero. Quando l'ho saputo ho avuto paura di quello, perchè sono piccoli e hanno ancora bisognoa di me". Wanda Nara ha raccontato ancora del giorno in cui è venuta a sapere dalla tv della diagnosi: "Accendo la televisione e sento questo giornalista che dice 'Wanda Nara ha la leucemia, è in ospedale'. Guardo Mauro e inizio a piangere, chiedendomi come fosse possibile. Noi non sapevamo ancora nulla. I miei figli lo hanno saputo da internet".

L'amore con Mauro Icardi

Nel corso dell'intervista, Wanda Nara ha parlato anche dell'amore con Mauro Icardi, inizialmente molto complicato per via del suo precedente matrimonio con Maxi Lopez. "Quando l'ho conosciuto aveva 18 anni, era piccolo, io avevo già tre figli" ha detto, raccontando un aneddoto: "Un giorno mi ha regalato un biglietto aereo per andare a Milano a vedere una partita. Ero in Argentina. L'ho buttato, non potevo lasciare tre figli e andare. Qualsiasi ragazza sarebbe andata di corsa. Lui lì ha capito che con me se doveva essere sarebbe stata una storia seria. Poi mi ha detto che fin da subito voleva formare una famiglia con me".