Wanda Nara torna sui social dopo le notizie di leucemia: "La mia ultima settimana"

"Random di questa ultima settimana". Così Wanda Nara torna sui social dopo le notizie sul suo conto che si sono diffuse nei giorni scorsi e che la volevano alle prese con una diagnosi improvvisa di leucemia. Una carrellata di foto che la immortalano al fianco dei suoi affetti più cari, ovvero i figli e il marito Mauro Icardi, e soprattutto la richiesta di privacy per esami ancora in corso. Quasi mezzo milione i like al post di Wanda, che si mostra nella sua quotidianità, tra partite a carte con i bambini e cene in casa. "Terrò i risultati privati soprattutto per proteggere i miei figli", aveva detto qualche giorno fa, dopo che i media argentini avevano diffuso la notizia secondo la quale la showgirl argentina sarebbe affetta da leucemia.

Massimo riserbo dunque sulle condizioni di salute della 37enne, che nel frattempo ricarica le energie facendo il pieno d'amore in famiglia. Secondo i giornali sud americani, Nara soffrirebbe di un'infiammazione alla milza e di un'anomalia significativa a livello dei globuli bianchi, sintomi che farebbero pensare alla leucemia. Anomalie che avrebbe riscontrato la scorsa settimana, in occasione di alcuni controlli di routine. "La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame", ha poi spiegato successivamente, infastidita dalla fuga di notizie. "Purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stessa non avevo, continua. L'intenzione è quindi quella di tenere riservatezza massima, soprattutto per i ragazzi: i tre figli maschi Valentino, classe 2009, Constantino, 2010, e Benedicto, 2012, avuti dal calciatore Maxi Lopez, e le due figlie Francesca, 2015, e Isabella, 2016, nate dall'amore per Icardi, sposato 2014.