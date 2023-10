Wanda Nara rivela il nome della sua malattia per la prima volta

Per la prima volta Wanda Nara chiama per nome la sua malattia. "Ho la leucemia. All'inizio dicevo 'questa cosa che ho', poi sono riuscita a chiamarla malattia e ora la chiamo per nome. Chiedo scusa a tutti coloro che hanno pensato che dovessi anticipare i miei tempi", ha scritto su Instagram la showgirl ora concorrente di Ballando con le stelle a un follower che le ha rivolto la domanda più schietta.

La moglie e procuratrice di Icardi aveva affidato alla rivista Hola! le sue riflessioni nei giorni scorsi: "Come sto oggi? Bene. Ogni settimana ho un monitoraggio che viene inviato in Argentina dove si trova il mio medico, il dottor Miguel Pavlovsky, di Fundaleu", aveva ammesso, "Inoltre sto facendo una cura che, a seconda di come evolve la malattia, cambia. È tutta un'incertezza e ogni settimana che vado a ricevere i risultati mi manca il respiro". La stampa argentina ha parlato subito di leucemia, benché Wanda Nara avesse voluto tenere riservata la notizia. "Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli" ha detto parlando del noto giornalista Jorge Lanata che diffuse l'informazione riservata. Adesso a chi l'attacca dicendo che ha speculato sulla sua malattia: "Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla" ha detto: "Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai “giocato” con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono “inchiodata” a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo".

Intanto già nella seconda puntata di Ballando, Wanda Nara è star del programma, in vetta alla clasifica che la vede eccellere grazie alla sua capacità, bravura e impegno.