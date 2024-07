Wanda Nara annuncia (di nuovo) la separazione da Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati. Di nuovo. A confermare la rottura che da qualche giorno era raccontata da voci ufficiose è stata la stessa imprenditrice vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le stelle: "Sono separata", ha assicurato al giornalista di spettacolo Luis Ventura, aggiungendo che presto parlerà pubblicamente dei motivi che l'hanno indotta a prendere questa decisione. La coppia si era separata qualche tempo fa, salvo poi tornare insieme e affrontare la malattia di lei. Adesso, ancora, un nuovo aggiornamento sulla fine della relazione da cui sono nate due figlie, Francesca e Isabella.

L'annuncio di Wanda Nara in tv

La conferma di Wanda Nara è arrivata nelle scorse ore durante il programma spagnolo Afternoon. Come racconta La Nacion, i presenti discutevano dell'argomento aprendo a diverse ipotesi finché a un certo punto del dibattito, il conduttore Luis Ventura ha deciso di aprire il cellulare e rivelare la dichiarazione di Wanda Nara dopo giorni di silenzio.

"Puoi dire alla tua squadra di non dire tante sciocchezze? Sono separata, perché inventi senza chiedere?", le parole di Nara riportate: "Per motivi personali e di salute, ho provato ancora una volta. Mando un bacio. Parlino tutti, io parlo per ultima". L'intervento ha suscitato un ulteriore dibattito destinato a riaccendersi ulteriormente quando Wanda, come anticipato, spiegherà i motivi della nuova decisione che divide le strade della coppia.

Il presunto accordo multimilionario

Wanda Nara e Mauro Icardi negli ultimi anni hanno fatto molto parlare di loro: prima i tradimenti, poi la presunta riappacificazione, poi Nara che confermò di essere stata tradita e la preoccupante notizia, lanciata dai media argentini della malattia di Wanda. La relazione tra la manager e il calciatore sembro poi tornare di nuovo serena, ma stando a quanto rivelato dal settimanale argentino Revista Noticias Wanda avrebbe deciso di correre ai ripari.

L'imprenditrice dopo dieci anni al fianco di Mauro avrebbe deciso di far firmare al marito un accordo anti tradimento. Il documento prevederebbe un'ammenda da ben 100 milioni di dollari che Icardi dovrebbe versare alla moglie nel caso di tradimento. Il calciatore sembrerebbe aver accettato tale accordo.