Wanda Nara senza filtri parla del sesso con Mauro Icardi: "Avevo dolori fortissimi"

Wanda Nara e Mauro Icardi il 16 maggio festeggeranno 10 anni di matrimonio. Questo anniversario sarà particolarmente sentito dai due visti gli anni particolarmente complessi che hanno vissuto in seguito alla scoperta di Wanda di alcuni tradimenti del marito. Il peggio adesso sembrerebbe appartenere al passato e i due insieme ai figli si stanno mostrando, anche su Rai1 in occasione di Ballando con le stesse (che Nara ha vinto), più uniti che mai.

Ai microfoni del podcast "Rumis" condotto da Zaira, sorella di Wanda, la showgirl e imprenditrice ha rivelato alcuni dettagli piccanti riguardanti la sua relazione con il calciatore e ha anche svelato come i due hanno iniziato a frequentarsi.

"Non credo di averla mai raccontata questa - ha raccontato Wanda - Litigavo con Maxi Lopez, eravamo separati, vivevamo nella stessa casa, ma dormivamo in stanze diverse. In mezzo alla crisi della quale nessuno sapeva, Mauro era mio amico. Eravamo molto amici, mi diceva con chi usciva e lui sapeva che ero separata. Aveva quattro cellulari perché divideva le donne per continenti, una follia. Poi qualcosa tra noi è cambiato". I due con il passare del tempo si sono avvicinati sempre di più fino a innamorarsi ed ecco che poi arriva la prima notte trascorsa insieme.

"Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, ma dopo di me è stato una distruzione totale. Il materasso non gli serviva più. Ho dovuto prendere l'ibuprofene ogni quattro ore perché il giorno dopo avevo dolori fortissimi. Lo ricordo perché non ero abituata a dare il massimo", ha rivelato senza peli sulla lingua Nara che ha poi concluso affermando che "se quella notte non avesse funzionato, tutto quello che è successo dopo tra noi non sarebbe accaduto".