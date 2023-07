Wanda Nara, dopo la paura risponde ai fan sulla sua salute

Leucemia. Era questa la terribile diagnosi mediatica sulla salute di Wanda Nara che, solo qualche giorno fa ha messo in allarme i tanti fan dell’imprenditrice. Secondo quanto riportato dai media argentini e ripreso largamente da tanti altri organi di informazione, qualche giorno fa Wanda Nara era arrivata nel pronto soccorso di un ospedale del quartiere Palermo di Buenos Aires in preda a forti dolori addominali che andavano avanti da un po’ tanto da costringerla a rimandare importanti viaggi di lavoro. L’imprenditrice era stata sottoposta a delle analisi di approfondimento e, a fronte di alcuni valori non confortanti i medici avevano deciso di tenerla sotto osservazione. Dopo 24 ore Wanda Nara è tornata a casa, ma nel frattempo un giornalista radiofonico ha diffuso la notizia che i problemi di salute di Wanda Nara fossero piuttosto gravi tanto da parlare esplicitamente di leucemia e da mandare nel panico i suoi follower.

Dopo un lungo silenzio, la Nara ha voluto dare la sua versione della storia, raccontando di essere andata spontaneamente a farsi i controlli di routine sottoponendosi ad analisi che fa regolarmente una volta l’anno. Essendo effettivamente usciti dei valori non perfetti, sarebbe stata poi la stessa moglie di Mauro Icardi a chiedere di essere sottoposta a ulteriori controlli e dunque a rimanere ricoverata per 24 ore.

Ovviamente la influencer si è anche infuriata per le voci fuori controllo uscite mentre lei era in ospedale, sottolineando anche che i risultati dei nuovi approfondimenti diagnostici non sono ancora noti nemmeno a lei.

Oggi Wanda Nara, in viaggio con il marito e i figli alla volta di Istanbul ha deciso di aprire un canale di comunicazione con i suoi follower, dedicando un po’ di tempo del tragitto da casa verso l’aeroporto, a rispondere alle loro domande, molte delle quali vertevano inevitabilmente sulla sua salute.

I fan hanno voluto sapere come sta veramente Wanda Nara e lei non si è sottratta e ha risposto.

“Come stai? In tv hanno detto che stai partendo per fare delle cure, e dove le farai?” chiede una fan e la Nara smentisce l’ipotesi che il suo sia un viaggio per curarsi. “Non sta andando a curarmi in nessun paese. Sto andando ad accompagnare mio marito Mauro a Istanbul”. Ma l’apprensione dei fan rimane grande e in molti non fanno che chiedere “Come stai davvero? Possiamo sapere come va la tua salute” E la risposta della conduttrice per tutti è: “Sto bene”.

“Hanno detto tante cose su di te, qual è la verità? Io spero solo che tu stia davvero bene”, scrive una fan. “La verità è che sto bene”, risponde Wanda Nara, per poi affondare:“S i sono dette tante bugie. Parlano con certezza di cose false senza pensare che stanno parlando della vita di qualcuno”.