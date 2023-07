Wanda Nara ricoverata d’urgenza, fan in ansia: cosa è successo

Paura per Wanda Nara. La showgirl e imprenditrice argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, non dà da qualche giorno sue notizie sui social, cosa per lei piuttosto inusuale, mettendo in ansia i tanti fan. In effetti, da quanto riportato dalla stampa argentina, sembra aver avuto ragione chi si preoccupava notando il silenzio sul profilo Instagram della conduttrice di Masterchef Argentina.

Sembra infatti che Wanda Nara si sia sentita male e, a causa di forti dolori addominali, abbia cancellato tutti gli impegni, compreso un importante viaggio di lavoro a Milano. Ma rimanere a riposo non è bastato, tanto che alla fine la donna ha dovuto ricorrere alle cure di medici. Accompagnata dal marito Mauro Icardi si è rivolta al personale sanitario dell’ospedale del Santuario de Los Arcos. I medici davanti alle condizioni in cui è arrivata in ospedale la 36enne hanno deciso di sottoporre immediatamente la donna a delle analisi di approfondimento, dalle quali sono risultati valori non confortanti, tanto da indurli a decidere immediatamente di sottoporre a cure la showgirl disponendone immediatamente il ricovero nella clinica che si trova nel quartiere Palermo a Buenos Aires. Mentre si diffondevano queste notizie, i profili social dell’imprenditrice sono stati subissati da richieste di notizie sulla sua salute.

Tra gli oltre 16 milioni e mezzo di follower che la seguono su Instagram molti erano in ansia e hanno inviato messaggi nella speranza di venire tranquillizzati e per sapere cosa stesse realmente succedendo.

Secondo la stampa argentina la situazione di Wanda Nara sarebbe seria, e in molti giurano di vedere Mauro Icardi angosciato e preoccupato per la salute della moglie.

Ad alleggerire la preoccupazione dei fan però alla fine è arrivato un video messaggio del padre di Wanda Nara, postato sul profilo Instagram dell’imprenditrice, in cui l’uomo spiega che, dopo un ricovero lungo l’intera giornata la figlia è stata dimessa e invita tutti ad aspettare maggiori notizie e a tranquillizzarsi: “Se non stesse bene non l’avrebbero dimessa.” Per il momento invece, nessuna parola sulla vicenda arriva direttamente da Wanda Nara né da Mauro Icardi.