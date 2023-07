Wanda Nara, il preoccupante silenzio social dopo il ricovero

Ancora nessun aggiornamento sulle condizioni di salute di Wanda Nara. Ieri la notizia del ricovero dell'imprenditrice a Buenos Aires dopo aver accusato dei forti dolori addominali, ma da allora né lei né il marito Mauro Icardi hanno rilasciato dichiarazioni. I loro profili social tacciono da due giorni e dilaga la preoccupazione tra i fan.

I media argentini, infatti, parlano di leucemia e finché non sarà Wanda Nara a chiarire la situazione ci vuole il massimo della prudenza. "Notizie di Wanda?" si chiedono in molti sui social, ma le uniche informazioni restano quelle date dal padre dell'ex showgirl, che ha fatto sapere in un video messaggio che la figlia era stata dimessa dopo una giornata di esami e cure, cosa che fa ben sperare. "Sono andato a Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia - ha scritto nel post il padre di Wanda Nara - Ma sono felice perché mi hanno detto che era stata dimessa da tempo. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non sarebbe stata dimessa".

Le voci sulla leucemia

Secondo le indiscrezioni circolate finora, Wanda Nara sarebbe arrivata in ospedale con forti dolori addominali e le analisi avrebbero riscontrato un'anomalia dei globuli bianchi. Valori alterati che farebbero pensare a una leucemia, anche se non c'è nulla di certo e soprattutto ufficiale finora. "Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto e ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia" ha detto il giornalista argentino Jorge Lanata durante il suo programma radiofonico.