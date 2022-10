Wanna Marchi: "Oggi vivo con 600 euro di pensione"

Ma di che cosa vive oggi Wanna Marchi? E' la domanda principale che si pongono i telespettatori di Netflix, dopo aver visto tornare alla ribalta l'ex regina delle televendite con la serie tv "Wanna" (e, soprattutto, se si pensa che l'ottantenne e figliola non avrebbero percepito un euro di diritti per la realizzazione del tutto; insomma, avrebbero accettato di raccontare la loro vita per mero ritorno mediatico). A domandarlo alla diretta interessata è stato finalmente ieri sera Luca Telese, in occasione della puntata di Non è l'Arena di cui Marchi e Stefania Nobile sono state ospiti.

Ebbene, se Stefania ha confermato di lavorare a Milano con l'ex fidanzato che conosce da 20 anni, la Marchi ha detto di essere pensionata. "Quanto prende la signora Marchi di pensione avendo guadagnato 30 miliardi?" ha dunque chiesto senza filtri Telese nello studio di La7. "600 euro al mese, capito? Questa è l'Italia", ha risposto lei. "Ma avrà versato i contributi?" ha incalzato Telese. Domanda di fronte alla quale Wanna ha sorriso e Stefania ha replicato a tono a Telese: "40 e passa anni di contributi, secondo me lui vive in un mondo tutto suo...".