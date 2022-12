Wanna Marchi, le accuse a Mara Venier e alla Rai: "Noi no ma il figlio di un mafioso sì"

Il successo di Wanna, la docuserie su Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile ha avuto una eco non indifferente e per settimane le due sono tornate ad essere protagoniste dei titoli di giornali e settimanali. Ma nonostante il successo, anche internazionale, del prodotto Netflix qualcosa non va.

A parlarne sono state proprio le due interessate durante Casa Pipol in una diretta su Instagram. Le due ex televenditrici si sono scagliate contro la Rai e in particolare contro Mara Venier perché sarebbero dovute essere ospiti di Domenica In, ma la loro ospitata è saltata.

"Io hi visto tutti in Rai, anche il figlio di un mafioso"

Nobile ha spiegato che l'annullamento del loro invito è legato al fatto che loro avrebbero dei carichi pendenti: "Il nostro avvocato quindi ha richiesto una verifica e non ci sono carichi pendenti". "Il nostro problema è il famoso 'fine pena mai' - continua Nobile -. Per noi è stato applicato l’ergastolo bianco, quello che non finisce mai. Però troveremo qualche personaggio coraggioso che ci darà un programma. Anche se ci ha già dato spazio il colosso mondiale Netflix. Stiamo ricevendo inviti da tutto il mondo, invece in Italia succede questo. Eppure io in Rai ho visto tutti". Stefania è stata interrotta da Gabriele Parpiglia, che ha condotto l'intervista: "Ricordiamo che Bruno Vespa ha intervistato il figlio di un mafioso" (il riferimento è al figlio di Riina che nel 2016 fu ospite di Porta a Porta) e a questo punto Stefania aggiunge: "Sì, stavo pensando proprio a lui".

"La Rai sai è controllata perché la Zanicchi a Ballando ha detto tr**a"

Secondo quanto ricostruisce Stefania, Mara Venier le avrebbe invitate personalmente a Domenica In, loro si conoscono da anni, perché voleva intervistarle e far conoscere un altro lato delle loro persone. Ma quella di Domenica In non sarebbe la prima cancellazione, ce ne sarebbero molte altre: "Quante ospitate ci hanno cancellato per questi finti motivi? Parecchie. Una in particolare, per cui ci sono rimasta male, per Mara Venier, ci sono restata malissimo. In primis perché la conosciamo bene".

"Nessuno meglio di lei sa che persone siamo - aggiunge ancora la figlia di Wanna Marchi -. Ci conosce e ci ha frequentato tanto. Lasciamo l’amicizia fuori. Mi ha chiamato lei personalmente. Era mancato mio papà da poco. Abbiamo pianto insieme, mi ha detto ‘mi dispiace tanto Stefania, dai un bacio alla mamma e parleremo di tuo papà. Faremo sentire agli italiani una parte di voi che non conoscono'. Non puoi dopo trincerarti dietro a 'la Rai sai è controllata perché la Zanicchi a Ballando ha detto tr**a'. E cosa c’entra? Ho per caso insultato io qualcuno?".