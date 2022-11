Wendy Windham ricompare in tv dopo anni: la nuova vita della ex soubrette

La presenza di Paolo Bonolis a Domenica In è stata l'occasione per far tornare sul piccolo schermo dopo decenni di assenza Wendy Windham, soubrette americana che negli anni Novanta ottenne una grande popolarità nei programmi dell'epoca. Al conduttore ospite di Mara Venier con il quale ha lavorato al programma tv "I Cervelloni" dal 1994 al 1996 Wendy ha rivolto il suo saluto con un videomessaggio, invitandolo a seguirla su Instagram dove si definisce "Ex Italian Tv Personality".

"Lei è sempre carina e sempre simpatica, sembra ubriaca ma in realtà è sempre felice e sempre contenta. Mi ha detto di seguirla su Instagram, io non c’ho ste cose" ha commentato Bonolis ricordando con affetto la partner professionale.

La nuova vita di Wendy Windham

Oggi Wendy Windham ha 55 anni, è sposata con l'imprenditore edile Jeff Safchik e vive lontana dalla tv. L'ultima apparizione risale al 2002, quando partecipò come ospite a Ciao Darwin e a La Sai L'Ultima, su Canale 5. Nel 1998 aveva anche preso parte a una puntata della fiction Un Medico in Famiglia come guest star. "Un'amica che è rimasta nel cuore del pubblico italiano anche se non la vediamo da anni. A lei ora non interessa più niente di questo mondo. Ha sposato un americano molto ricco, vive a Miami in una villa pazzesca. E' rimasta sempre affettuosa" ha detto di lei Mara Venier.

Wendy Windham si è contraddistinta per il suo marcato accento italo-americano insieme alla simpatia e al suo fascino. Ha debuttato sul piccolo schermo nel 1991 nel varietà "Raimondo e le altre" al fianco de I Tretté ed entrò a far parte del cast dello show "Sabato al circo". Oltre a "I cervelloni", ha anche partecipato a "Il gioco delle coppie", "Miss Italia nel mondo", "I fatti vostri - Piazza Italia di sera", "Telethon", "Il gatto e la volpe".

"Vivevo a Roma perché avevo un amore poi quando tutto è finito e in tv non mi proponevano più nulla di interessante ho accettato l'invito di una mia amica e mi sono trasferita a Miami" disse in una intervista a DiPiùTv nel 2011. E parlando del marito: "Ci siamo sposati quasi subito nemmeno un giorno di convivenza, perché non credo nelle prove... Conduco una vita agiata, è vero, ma non credete che io adesso faccia la ricca signora che passa le sue giornate a prendere il tè con le amiche o fare massaggi, non lavoro più nel mondo dello spettacolo ma mi do molto da fare nel settore del volontariato".