Whoopi Goldberg: "Ero dipendente dalla cocaina. Alle feste ero accolta da vassoi pieni di sostanze stupefacenti"

Di essere stata dipendente dall'alcol Whoopi Goldberg lo aveva rivelato in un'intervista a Abc nel 2011. Adesso l'attrice 68enne condivide un'altra pagina buia della sua vita, quella segnata dalla cocaina, sostanza che a lungo negli anni Ottanta ha condizionato pesantemente la sua esistenza. È nel suo nuovo libro di memorie Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me, che uscirà il 7 maggio, che la premio Oscar riporta i dettagli di quel periodo, scandito dalle feste a base di droga che erano la norma negli ambienti da lei frequentati.

"Venivo invitata a feste dove ero accolta da vassoio pieni di sostanze stupefacenti. Potevo scegliere quello che volevo. File di cocaina erano disposte sui tavoli e sui ripiani del bagno, a disposizione di tutti", racconta Goldberg che descrive gli invitati come "tranquilli e rilassati, perché sapevano che la polizia non sarebbe arrivata" nella villa di un produttore o di un attore di successo. Per un anno l'attrice si convinse di poter gestire la sua dipendenza, "perché la cocaina non sembrava pericolosa" ed era ancora in grado di presentarsi puntuale sul set. Poi, però, la situazione precipitò: "La cocaina iniziò a prendermi a calci nel sedere e cominciai ad avere le allucinazioni. Una volta mi sembrò di vedere una creatura mostruosa in agguato sotto il letto e se mi fossi alzata, mi avrebbe attaccata. Così non mi mossi dal letto per ventiquattrore". Un episodio in particolare la indusse a mettere la parola fine all'abuso di cocaina, accaduto mentre soggiornava in un lussuoso hotel di Manhattan. "Mi chiusi in un armadio per tirare di coca e all'improvviso una cameriera aprì le ante e, vedendomi lì seduta, si mise ad urlare. Io balzai in piedi e mi vidi in uno specchio tutta sporca di cocaina. Fu come uno schiaffo in faccia. Sapevo che per ripulirmi avrei dovuto cambiare amici e rinunciare ai party. Ma potevo farlo, perché non volevo morire", ammette.

Nella sua biografia la star di Ghost parla anche di un'altra esperienza traumatica che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla sua vita. Lei era ancora piccola quando la madre venne sottoposta a elettroshock a causa di un esaurimento nervoso, evento che le fece dimenticare i suoi figli per due anni: in questo periodo, infatti, Whoopi e suo fratello Clyde (scomparso nel 2015 per un aneurisma cerebrale) non poterono vederla.