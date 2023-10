Will Smith e Jada Pinkett si sono lasciati 7 anni fa: la rivelazione (e il racconto sullo schiaffo a Chris Rock)

Jada Pinkett Smith ha rivelato in una nuova intervista alla NBC che lei e suo marito Will Smith sarebbero separati ormai da 7 anni cioè dal 2016. Quindi all'epoca dello schiaffo che l'attore riservò in piena faccia a Chris Rock per la battuta sulla moglie pronunciata agli Oscar 2022, i due non erano una coppia.

"Quando siamo arrivati ??al 2016, eravamo semplicemente esausti di provarci. Penso che fossimo entrambi ancora bloccati nella nostra fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l’altra persona. Avevo fatto una promessa che non ci sarebbe mai stato motivo di divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa. Ma non sono riuscita a infrangere quella promessa", ha ammesso Jada Pinkett, aggiungendo di aver mantenuto il segreto sulla faccenda perché non sapevano come dirlo agli altri, prima ai figli e poi al mondo intero. Inevitabile un commento sull'episodio violento che per giorni fece circolare il nome suo e del (ex) marito in tutto il mondo: "Questa è una scenetta”. Ero tipo: “Non è possibile che Will lo colpisca davvero”. È stato solo quando Will stava tornando alla sua sedia che ho capito che non era una scenetta", le parole di Pinkett sul gesto che ha fatto in diretta il giro del mondo.

La storia di Will Smith e Jada Pinkett

Will Smith e Jada Pinkett si sono conosciuti nel 1990, quando lui aveva 22 anni e lei ne aveva 19. Will era stato scelto per il ruolo principale nella sitcom 'Willy, il principe di Bel-Air', mentre la giovane attrice aveva sostenuto un provino per interpretare la sua fidanzata. Prima di Jada Pinkett, Smith è stato sposato per tre anni con Sheree Zampino, ceo di un'azienda che produce e vende prodotti per la skincare e anche showgirl, da cui ha avuto il primogenito Trey. Tra gli episodi che hanno fatto più discutere nella coppia di Hollywood, oltre al celeberrimo schiaffo agli Oscar, c'è quello della dichiarazione di coppia aperta, che Will Smith e Jada Pinkett diedero al loro rapporto dopo che lei fu scoperta e messa alla gogna per aver passato una notte di fuoco insieme al cantante August Alsina.