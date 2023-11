"Ho visto Will Smith fare sesso con il collega": il gossip esplode, l'attore smentisce

La dichiarazione su Will Smith che sarebbe stato sorpreso a fare sesso con il collega Duane Martin, ha fatto il giro del mondo in poche ore e, con altrettanta velocità, è stata rincorsa dalla netta smentita. "È una storia completamente inventata" ha fatto sapere tramite il suo portavoce l'attore 55enne, finito suo malgrado al centro del gossip per la presunta relazione omosessuale con il collega al suo fianco nella famosa serie Il Principe di Bel Air. A raccontare ciò che avrebbe visto è l'ex assistente di Smith, Brother Bilaal, in un'intervista concessa a Tasha K: "Ricordo benissimo la scena. Ho aperto la porta del camerino di Duane ed è stato allora che l'ho visto fare sesso con Will. Erano su un divano e io mi sono imbattuto in tutto questo per caso", ha affermato riferendo anche la reazione di Smith "come quella di un cervo alla luce dei fari".

Quanto al divorzio di Will Smith e Jada Pinkett Smith: "Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla è stata una vittoria. Loro, in realtà, sono separati già da sette anni" ha aggiunto Bilaal senza risparmiare dettagli sulla vita intima: "Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un mignolo".

La replica di Will Smith è arrivata tramite un suo portavoce: "Questa storia è completamente inventata e quanto affermato è inequivocabilmente falso", si legge su Tmz, dove viene anche riportato che l'attore starebbe pensando di procedere per vie legali contro Bilaal. Al momento, invece, Duane Martin non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.