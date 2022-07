Will Smith chiede perdono a Chris Rock: il video di scuse per lo schiaffo agli Oscar

Per la prima volta dopo l'ostracismo a cui è stato condannato dall'Academy per lo schiaffo in diretta a Chris Rock, Will Smith si dice "profondamente pentito" per l'episodio della notte degli Oscar. L'attore, vincitore della celebre statuetta per Una famiglia vincente – King Richard lo fa con un video pubblicato su Youtube dove torna a definire "inaccettabile" il suo comportamento durante la notte degli Oscar.

"Ho cercato di contattare Chris, ma lui non è pronto a parlare con me, non è pronto" ha detto Smith, spiegando di non essersi scusato con Rock nel suo discorso di accettazione del premio, avvenuto poco dopo essere piombato sul palco e aver schiaffeggiato il comico, perché "confuso": "Quando lo sarà, si farà vivo lui", ha aggiunto.

Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock

In seguito al gesto, scaturito dalla battuta di Rock sulla testa rasata della moglie di Smith, Jada Pinkett, l'attore è stato bandito dagli Oscar per 10 anni. "Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ero fuori di me e mi sbagliavo" sono state le sue parole a poche ore dall'episodio: "Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza". Ora il video che, a distanza di quattro mesi, torna sul gesto rimasto alle cronache.