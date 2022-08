William e Kate rinunciano alla tata per i tre figli: il motivo

Kate Middletone il principe William sono pronti a trasferirsi da Kensington Palace a Londra nella loro nuova casa a Windsor, ma con una grande novità. Nella nuova casa di famiglia non è infatti prevista una camera per la tata Maria Borallo come riporta People, il che lascia pensare che la royal family farà a meno della nanny. Maria Borallo fa parte della famiglia del Duca e della Duchessa di Cambridge da quando il principe George aveva 8 mesi ed ora si prende cura anche della principessa Charlotte , 7 anni, e del principe Louis , 4 anni. La nuova casa di William e Kate, Adelaide Cottage, che si trova nella tenuta della Regina a Windsor, ha solo quattro camere da letto, il che significa che non c'è spazio per la Borrallo nell?abitazione. Ma tranquilli tata Maria non verrà congedata, la donna continuerà a occuparsi dei tre principini, ma probabilmente vivrà in un'altra proprietà, così come il resto del personale, un po? in stile Downton Abbey. Si tratta comunque di un gran cambiamento per George, Louis e Charlotte che da 8 anni a questa parte sono abituati ad avere Maria al loro fianco in casa.

La tata spagnola

Maria Borallo è originaria di Madrid ma è cresciuta a Palencia. Si è poi trasferita oltremanica per studiare a Bath, nel prestigioso Norland College, tra le scuole per tate più brillanti ed esclusive al mondo, da cui provengono tante ?super nanny? dei vip. Maria sfoggia infatti ancora durante gli eventi ufficiali con i royal babies la divisa del celebre istituto.

Una nuova casa

Come tante celebrità e teste coronate i Cambridge non rinunciano alla tata nemmeno in vacanza, Maria si unisce regolarmente alla famiglia per le vacanze e rimane con loro nella loro casa di campagna a Norfolk, Anmer Hall. Uno dei motivi principali per cui William e Kate lasceranno Londra è per poter essere più vicini alla nuova scuola dei bambini, situata nel Berkshire, che come in Italia inizierà a settembre. Inoltre nella nuova casa in campagna i coniugi potranno avvalersi dell'aiuto dei genitori di Kate, Michael e Carole Middleton, che vivono a Bucklebury, nel Berkshire.