William rompe il protocollo e si pronuncia sulla guerra Israele-Hamas: "Troppi morti"

Il principe William ha rilasciato una dichiarazione eccezionale alla luce della posizione che ricopre, aprendosi rispetto al conflitto in corso tra Israele e Hamas e dicendosi "profondamente preoccupato per il terribile costo in vite umane che è stato pagato dall'inizio del conflitto dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre".

"Voglio la fine dei combattimenti il prima possibile e un incremento degli aiuti umanitari a Gaza" ha dichiarato l'erede al trono d'Inghilterra: "Mi rifiuto di rinunciare alla speranza che si possa trovare un futuro migliore". È raro che i membri della famiglia reale britannica facciano commenti pubblici su questioni controverse come la guerra in atto, ma la dichiarazione dell'erede al trono segue la notizia che il principe di Galles è pronto a una serie di impegni per porre sempre più al centro dell'attenzione la difficile situazione delle persone colpite dal conflitto in corso.

Nei prossimi giorni William incontrerà gli enti di beneficenza del Regno Unito che forniscono sostegno umanitario nella regione e verrà informato sulle condizioni affrontate da coloro che lavorano sul campo. Parteciperà anche a un colloquio in una sinagoga con molti giovani per fare luce sull'aumento dell'antisemitismo in tutto il mondo. "Rimango profondamente preoccupato per il terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre", ha affermato William. "Io, come tanti altri voglio vedere la fine dei combattimenti il ​​più presto possibile. C'è un disperato bisogno di un maggiore sostegno umanitario a Gaza. È fondamentale che arrivino gli aiuti e che gli ostaggi vengano rilasciati. A volte è solo di fronte alla vastità della sofferenza umana che si capisce l'importanza di una pace permanente - ha detto ancora - Anche nell'ora più buia non dobbiamo soccombere alla disperazione".