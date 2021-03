William pronto al faccia a faccia con Harry: “Gli parlerò. Non siamo razzisti”

Dopo il comunicato di Buckingham Palace e le indiscrezioni sulle reazioni mortificate di Kate, sulla clamorosa intervista di Harry e Meghan arriva adesso il commento ufficiale di William riportato da Sky News. “Non siamo una famiglia razzista”, ha affermato il principe nel corso di una visita in una scuola londinese effettuata insieme alla consorte.

L’argomento è stato sollevato dalla domanda di un giornalista a cui l’erede al trono ha replicato prendendo le distanze dalle gravi accuse lanciate in tv dal fratello e dalla cognata. "No, non ho ancora parlato con lui, ma lo farò", ha poi promesso William per nulla intenzionato a soprassedere alla vicenda fonte di imbarazzo per la Corona.

Harry e Meghan accusano la famiglia reale

Le accuse di razzismo all'interno della Royal Family sono state lanciate da Meghan Markle nel corso dell'intervista tv a Oprah Winfrey. Secondo duchessa di Sussex, all'interno della Famiglia Reale erano state sollevate "preoccupazioni" riguardo al colore della pelle del loro primogenito, Archie. Meghan e Harry non hanno però rivelato l'identità del membro della Famiglia Reale che avrebbe espresso tali "preoccupazioni".

“L’intera famiglia è rattristata dall'apprendere in pieno quanto difficili siano stati per Harry e Meghan gli ultimi anni", ha fatto sapere a tal proposito Buckingham Palace: “Le questioni sollevate, in particolare quella sulla razza, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, vengono prese molto seriamente e saranno affrontate dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri amatissimi della famiglia”.