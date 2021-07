William e Harry riuniti per l'inaugurazione della statua in onore di Lady D: "Vorremmo fosse ancora con noi"

"Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi". Così William e Harry si sono mostrati di nuovo uniti di fronte alla statua in onore di Lady Diana, inaugurata ieri a Kensington Palace, nel giorno del 60esimo compleanno della principessa scomparsa nel 1997 a seguito di un incidente stradale. "Ricorderà il suo amore, la sua forza e il suo carattere. La nostra speranza è che sia vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità", hanno spiegato i principi, vicini ma distanti per l’evento che molti sperano possa essere l’occasione di una vera riconciliazione.