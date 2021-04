La telefonata tra Harry e William prima del funerale del principe Filippo

Il funerale del principe Filippo, che si terrà sabato nella cappella di St. George, non sarà soltanto un'occasione per rendere omaggio e onorare la memoria del consorte della regina Elisabetta - marito amorevole, fidato consigliere e fedelissimo servitore di Sua Maestà - ma sarà anche il momento in cui la famiglia reale si ritroverà di nuovo al completo dopo le tensioni nate più di un anno fa con l'addio di Harry e Meghan alla corona e divampate il mese scorso con le accuse di razzismo da parte della coppia che vive a Los Angeles.

Il principe Harry è rientrato a Londra da pochi giorni - senza Meghan, in avanzato stato di gravidanza, rimasta negli Usa - e non ha incontrato ancora nessuno della famiglia, in quanto resterà in quarantena fino a sabato. I media inglesi, però, fanno sapere che ci sarebbe stata una lunga telefonata tra lui e William. Fonti vicine ad entrambi riferiscono che i due fratelli metteranno da parte i dissapori in occasione della cerimonia di sabato, al Castello di Windsor. "Sanno che non sarà una cosa incentrata su di loro - riportano alcuni - ma sarà un'occasione per onorare la memoria del nonno e sostenere la loro nonna, la regina". Un'altra fonte assicura che "tutta l'attenzione sarà concentrata sulla regina. Nessuna eccezione. Una famiglia unita". Sarà Kate, la moglie di William, a giocare un ruolo da paciere tra i due fratelli. La 39, che una volta Harry definì "la sorella maggiore che non ho mai avuto", avrebbe confidato di "sperare in una riconciliazione" tra il marito e il cognato, nonostante Meghan non abbia risparmiato critiche anche nei suoi confronti, contribuendo ad allontanare i due fratelli.

Nei giorni scorsi, intanto, entrambi hanno scritto un messaggio per il nonno. Parole diverse che esprimono però lo stesso dolore e raccontano gli stessi ricordi, quelli che in un momento del genere potrebbero farli riavvicinare.