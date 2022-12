William e Kate "rispondono" a Harry e Meghan con la cartolina di Natale: i messaggi celati dai sorrisi

È un Natale decisamente diverso quello che la famiglia reale inglese si accinge a trascorrere: il primo senza la regina Elisabetta e con Carlo III a sostituirla sul trono, ma anche l'ultimo di un'ormai lunga serie di festività segnate dai rapporti burrascosi con Harry e Meghan. I Windsor, poi, si trovano alle prese con le ripercussioni che le dichiarazioni dei parenti diffondono nel loro controverso documentario-verità, e per quanto nessuna replica ufficiale sia stata ancora rilasciata in merito (almeno per ora), la tradizionale cartolina di Natale pubblicata dagli account di William e Harry appare comunque come una sottile risposta alle accuse di fratello e cognata, sganciati dalla royal family, ma sempre gravitanti intorno all'istituzione e alle persone che ne fanno parte.

La cartolina di Natale di William e Kate con i figli, tra sorrisi e tensioni

La foto scelta quest'anno dai futuri regnanti per augurare buon Natale li mostra sorridenti e felici nel viale del parco di Sandringham, residenza estiva dei Windsor, mano nella mano con George, 9 anni, Charlotte, 7, e Louis, 4. Nessun albero decorato, nessuna simbologia festiva: nell'immagine i protagonisti indossano abiti casual ed è chiaro che sia stata scattata la scorsa estate. Tutti elementi che lasciano pensare a una "strategia" comunicativa ben pensata, volta a smentire le affermazioni di Harry e Meghan secondo cui l'ambiente famigliare e William e Kate in particolare, sarebbe sempre stato rigido, freddo, informale.

Tuttavia, la situazione non sarebbe così distesa come i sorrisi dei cinque catturati dall'obiettivo del fotografo reale Matt Porteous lasciano immaginare. Ne è convinta Judi James, esperta di linguaggio del corpo e di dinamiche reali, che a The Sun ha spiegato i messaggi che le loro posture e celerebbero. "William sembra soridere distratto mentre guarda in lontananza, a differenza di Kate e dei bambini che guardano direttamente nella fotoamera" sostiene James, secondo cui anche la mano nella tasca dei pantaloni sottindende un personale "desiderio di nascondersi". Tensione e nervosismo, del futuro re soprattutto, sarebbero i sentimenti evidenti dallo scatto che comunque mette anche in risalto una "squadra familiare unita".

Quanto all'abbigliamento: "Gli abiti casual in denim/blu, ma non abbinati, creano un messaggio di cinque individui con personalità forti" ha aggiunto ancora l'esperta: "C'è anche un senso di libertà nella posa, con la sua ambientazione all'aperto e rilassata e dettagli come le scarpe da ginnastica piuttosto consunte di William, che contrastano con la narrazione di suo fratello che doveva fuggire negli Stati Uniti per trovare la sua libertà".