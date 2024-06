William parla della salute di Kate: le ultime dichiarazioni del principe

Sale l'attesa per il Trooping The Colour, la celebre parata militare che a Londra festeggia pubblicamente il compleanno del sovrano. E mai come stavolta gli occhi saranno puntati sul balcone di Buckingham Palace, da cui si spera che anche Kate Middleton sia tra i membri della famiglia reale affacciati a salutare la folla. La futura regina, infatti, manca dalla scena pubblica dallo scorso Natale e dopo il video con cui ha annunciato di essere in cura per un cancro, di lei si sono solo avute notizie sporadiche. "Sta considerando questa possibilità, ma solo se si sentirà bene", ha riferito una fonte al Daily Mail.

L'ultimo aggiornamento ufficiale sulle condizioni di salute di Kate è arrivato poche ore fa tramite William che, durante un evento pubblico per lo sbarco in Normandia a Portsmouth, ha risposto a un veterano di guerra che chiedeva informazioni sulla moglie. "Volevo chiederle se la salute di sua moglie sta migliorando", è stata la domanda posta con delicatezza al principe. "Sì, sta migliorando. Le sarebbe piaciuto tanto essere qui oggi" è stata allora la risposta, arrivata in un periodo in cui i rumors sulla moglie non sono stati rassicuranti. Secondo alcune fonti, infatti, Kate "potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima. Il team della principessa del Galles sta valutando ciò che sarà in grado di affrontare al suo ritorno". La certezza, per ora, è che Kate non parteciperà sabato 8 giungo alla Colonel's Review, considerata la prova generale in vista del Trooping The Colour in programma il sabato successivo. La speranza di tutti, intanto, è sapere che stia migliorando.

In questo periodo Kate si troverebbe nella residenza estiva nel Norfolk con la madre Carole e sua sorella Pippa descritte come "presenze costanti" all'interno della residenza. Secondo l'esperto reale Richard Fitzwilliams, i sudditi britannici saranno probabilmente aggiornati sulla data del ritorno di Kate agli impegni reali: "Spero che lo sapremo da Kensington Palace, che dovrebbe aver imparato da quello che è successo prima" ha commentato in riferimento alle speculazioni sulla salute della principessa emerse nel periodo precedente al suo videomessaggio.