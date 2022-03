Perché William e Kate sono stati contestati in Belize

Arrivati in Belize per la prima tappa di un tour dei Caraibi che li vedrà anche in Giamaica e alle Bahamas, William e Kate non hanno trovato l'accoglienza che speravano. La coppia reale, infatti, arrivata in quei luoghi anche per tentare di rinsaldare i legami con le ex colonie dell’impero britannico, ha dovuto cancellare una visita prevista in una fattoria di cacao in Belize a causa di "questioni delicate" che coinvolgono la popolazione locale. "Possiamo confermare che a causa di questioni delicate che coinvolgono la comunità di Indian Creek, la visita è stata spostata in un altro luogo - ulteriori dettagli saranno forniti a tempo debito", ha detto una portavoce di Kensington Palace. Il governo del Belize ha confermato che il programma è cambiato con una visita ora prevista presso un altro sito.

L'arrivo del Duca e della Duchessa di Cambridge coincide con la celebrazione del 70° anno della Regina Elisabetta sul trono, e arriva quasi quattro mesi dopo che Barbados ha votato per diventare una repubblica, tagliando i legami con la monarchia ma rimanendo parte del Commonwealth delle Nazioni a guida britannica.

Residents didn’t want the Cambridges' to land their helicopter on a local football pitch. pic.twitter.com/6CIPwr8U2x — Ian ? (@isexton) March 19, 2022

Perché William e Kate sono stati contestati

I residenti del villaggio di Indian Creek hanno protestato contro la visita della coppia perché in disputa con l’organizzazione Flora e Fauna International (ente di beneficenza di cui William è un patrono) per una proprietà rispetto alla quale vengono contestati i diritti. I residenti si sono anche opposti all'atterraggio dell'elicottero della coppia reale sul campo da calcio del villaggio. Secondo Reuters che ha parlato con alcuni residenti locali, “Flora e Fauna International ha una proprietà vicino alla terra comunale del villaggio, che sarebbe la causa delle tensioni sui diritti di proprietà".

Senza affrontare direttamente la questione, la Flora a Fauna International ha dichiarato di aver acquistato la terra a beneficio dell'integrità ecologica dell'area, delle comunità dei residenti e del Belize nel suo complesso, e si è impegnata a mantenere "un dialogo aperto e continuo" con la comunità locale.