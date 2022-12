William e Kate, il figlio Louis per la prima volta alla messa di Natale: le foto con re Carlo

Per la famiglia reale inglese il primo Natale senza la regina Elisabetta è coinciso con il ritorno a Sandringham, nel Norfolk, dopo due anni di lontananza a causa delle restrizioni per la pandemia. La giornata all'insegna della tradizione ha ritrovato così i Windsor riuniti per la messa natalizia, con la classica passeggiata a piedi, dalla residenza reale alla chiesa di Santa Maria Maddalena, dove hanno partecipato alla funzione.

A catalizzare l'attenzione re Carlo e la consorte Camilla davanti ai membri della famiglia, ma anche il più piccolo dei presenti, Louis, figlio di William e Kate che per la prima volta ha preso parte al rito. Il terzogenito della coppia, 5 anni il prossimo 23 aprile, ha camminato con la sua mano in quella della sua mamma accanto ai fratelli, Charlotte e George, già abituati alle cerimonie ufficiali: tutto il mondo, infatti, aveva avuto modo di vederli, composti e tristi, nell'ultima occasione costituita dai funerali dell'adorata bisnonna, e anche stavolta gli eredi di William non hanno mancato di mostrarsi a pieno agio con le celebrazioni di protocollo. Meno abuituato, ma comunque garbato ed elegante, il piccolo di casa Windsor che, in pantaloncini corti e cappotto blu, ha salutato le telecamere accettando anche qualche dono dai presenti.

I reali presenti alla passeggiata natalizia

Con William, Kate e i bambini c'erano anche Sophie di Wessex e il principe Edoardo con i figli Louise e James, il principe Andrea, Eugenia e Beatrice di York con i rispettivi mariti Jack ed Edoardo (e il figlio di quest’ultimo, il piccolo Wolfie), Zara e Mike Tindall e Peter Phillips con i loro eredi. Assente la principessa Anna, colpita da un raffreddore, e - come prevedibile - Meghan e Harry, rimasti negli Stati Uniti con i figli Archie e Lilibet che difficilmente si potranno immaginare di nuovo accanto ai membri della Royal Family dopo le gravissime accuse lanciate con la docuserie di Netflix.

Il primo discorso di re Carlo

"Il Natale è un momento particolarmente toccante per tutti noi che abbiamo perso i propri cari. Sentiamo la loro assenza ad ogni svolta familiare della stagione e li ricordiamo in ogni amata tradizione": questa una parte del suo primo discorso da re di Carlo in occasione del Natale, trasmesso come sempre alle 15 del 25 dicembre per raggiungere la maggior parte dei Paesi in diversi fusi orari in tutto il mondo. Il re ha parlato dalla cappella di Saint George a Windsor dove sono inumati la madre e il padre, il principe Filippo.

Il discorso è stato accompagnato da un video in cui sono apparsi la regina consorte Camilla e i principi di Galles Kate e William - menzonati anche nel testo del messaggio - impegnati in opere di beneficenza, la principessa Anna e i conti di Wessex Edoardo e Sophie. Assenti invece Harry e Meghan e il duca di di York, Andrea. Quest'anno il re e Camilla la regina consorte hanno ripreso la tradizione di trascorrere il Natale a Sandringham, nel Norfolk, dopo che l'anno scorso i timori per il Covid e la salute della regina avevano trattenuto la famiglia reale a Windsor. Con loro anche i principi di Galles, William e Kate con i figli.