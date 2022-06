William e Kate di nuovo insieme a Harry e Meghan, ma è gelo: le foto

William e Kate da un lato, Harry e Meghan dall'altro: si ricompone, almeno a favor di fotografi e telecamere, il quartetto che un tempo veniva chiamato dai tabloid "Fab four", ovvero i "Fantastici Quattro", rappresentanti della nuova generazione di reali inglesi allora descritti come uniti e affiatati. Com'è noto, però, la situazione oggi è parecchio mutata e la presenza dei duchi di Sussex a Londra dopo più di due anni dall'ultima volta ha confermato una distanza che pare davvero incolmabile tra i fratelli e le cognate.

I giovani reali hanno partecipato alla liturgia religiosa di ringraziamento per i 70 anni di regno della nonna, la regina Elisabetta, che si è tenuta nella cattedrale di St. Paul, ma senza mai incrociarsi, dal momento che il rigido cerimoniale li ha collocati in due "navate" diverse.

L'arrivo di Meghan e Harry tra sorrisi e applausi

La regina Elisabetta ha rinunciato a partecipare alla liturgia di ringraziamento per il suo lungo regno officiata nella cattedrale di St Paul, facendosi rappresentare dall'erede Carlo. Nessuna foto, dunque, testimonia l'incontro tra la sovrana e i nipoti "ribelli", scelta che pare riprendere la linea riportata da alcune testate inglesi e americane secondo cui si vorrebbe evitare che ci sia un incontro pubblico tra la sovrana e il nipote.

Harry e Meghan comunque sono giunti alla cerimonia di ringraziamento mano nella mano e hanno salutato la folla che ha riservato loro qualche applauso. Lui in abito civile, ma con le decorazioni militari appuntate al petto, Meghan con un elegante abito bianco, entrambi hanno scambiato qualche battuta con le autorità religiose e civili prima dell'inizio della messa. Entrata nella cattedrale, alla coppia sono stati riservati posti in seconda fila, distanti dagli altri membri della famiglia reale che, invece, hanno preso posto all'inizio della navata.

Kate e William, invece, in prima fila, hanno chiacchierato con il principe Carlo e Camilla, sempre a debita distanza da fratello e cognata così da non permettere alcun incidente diplomatico: nessuno scambio di sguardi, nessun dettaglio che abbia potuto confermare i rapporti che si dicono tesi da tempo sopratutto tra le cognate dopo le interviste bomba rilasciate dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey. Tutto è filato liscio come da protocollo, pensato affinché niente e nessuno potesse mettere in ombra la regina Elisabetta che, anche se assente, è rimasta l'unica vera festeggiata.