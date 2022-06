William e Kate cambiano casa: i dettagli (rivoluzionari) della nuova dimora

Finite le celebrazioni solenni del Giubileo di Platino di Elisabetta II, per la famiglia reale è tempo di ristabilire nuovi equilibri che passano anche da qualche piccolo grande cambiamento. Mentre la sovrana, 96 anni, cerca di ristabilirsi completamente dagli acciacchi degli ultimi tempi, i nipoti William e Kate stanno iniziando a organizzare un trasloco che consentirebbe loro di starle più vicino anche in termini pratici.

Dopo Kensington Palace, la nuova residenza scelta dai duchi di Cambridge è Adelaide Cottage, una piccola dimora situata all'interno della tenuta del castello di Windsor che, proprio per le caratteristiche che la rendono decisamente meno maestosa di molte altre, appare come rivoluzionaria per lo stile di vita dell'erede al trono e della sua famiglia, ormai sempre più proiettato verso una normalizzazione che riduca le distanze con il popolo. Solo quattro, infatti, sono le stanze da letto della villa in cui non ci saranno domestici fissi a servizio, scelta anche perché non ha bisogno di alcuna ristrutturazione o di costi aggiuntivi per la loro sicurezza (con un notevole risparmio di spese).

Le nuove scuole dei figli George, Charlotte e Louis

La nuova sistemazione sarebbe utile anche per i figli della coppia, George, 8 anni, Charlotte, 7, e Louis, 4, che dovrebbero iniziare a frequentare le scuole locali a settembre. "Kate e William desideravano molto una casa modesta per iniziare la loro nuova vita a Windsor", ha detto una fonte al Sun: "Adelaide Cottage si adatta perché è una casa con quattro camere da letto e va benissimo perché i duchi di Cambridge non hanno personale a dormire in casa. Non avevano altre pretese che una piacevole casa familiare vicino alle scuole e alla regina. Sono stati irremovibili sul fatto che non volevano nulla di troppo appariscente o qualcosa che necessitasse di un rinnovamento o di una sicurezza aggiuntiva per non essere un peso per il contribuente". Una volta stabiliti ad Adelaide Cottage, i Cambridge avranno come vicini di casa i Clooney, Sir Elton John e l'attrice Anna Friel.