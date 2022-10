William e Kate traslocano (di nuovo): pronti a trasferirsi a Windsor

William e Kate alle prese con scatoloni e traslochi, pronti a trasferirsi in una nuova dimora. La morte improvvisa della Regina Elisabetta è arrivata infatti come un fulmine a ciel sereno a scombinare i piani della royal family. Con la scomparsa della sovrana ha avuto inizio una nuova era, fatta di inediti titoli, incarichi e responsabilità.

Carlo dopo una vita da futuro erede al trono è finalmente diventato monarca, mentre il primogenito William ha assunto il ruolo di Principe di Galles. Una nuova sfida per il 40enne e la moglie Catherine, ma che ha sconvolto anche i loro piani in fatto di case.

Il trasloco

La coppia si era trasferita di recente da Kensington Palace ad Adelaide Cottage, una piccola dimora situata all'interno della tenuta del castello di Windsor. Una scelta fatta proprio per stare più vicino a nonna Elisabetta, che risiedeva nel castello, che va a testimoniare come il decesso della Regina sia stato inatteso per la famiglia.

Con la scomparsa della monarca i due pare si sposteranno dal piccolo Adelaide Cottage direttamente nell?antico Castello. Re Carlo infatti non appare intenzionato a spostarsi a Windsor, sembra che l?uomo e la moglie Camilla rimarranno a vivere a Clarence House. Come riporta il Times: ?Il re vorrebbe mantenere Clarence House come sua casa a Londra per poi usare Buckingham Palace per banchetti, ricevimenti e investiture e come quartier generale della monarchia?.

Una residenza modesta

Via libera a Windsor quindi per i Galles ed i tre figli. Del resto Adelaide Cottage è una residenza piuttosto piccola e modesta, composta solo da quattro camere da letto. Una vera novità per la famiglia che per la prima volta non ha il personale che vive direttamente in casa, inclusa la tata di George, Charlotte e Louis, Maria Borallo.

Nonostante le condizioni discrete di Adelaide Cottage, i Galles pare si siano adattati benissimo alla loro nuova vita. ?Amano che i bambini possano uscire in bicicletta e andare in bicicletta per la tenuta, e sono davvero entusiasti di incontrare tutti?, ha detto una fonte reale a People, secondo cui la famiglia si trova benissimo nel Berkshire: ?È una vera piccola comunità?. Inoltre poco distante dal cottage vivono i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, che pare amino intrattenere i nipotini con divertenti attività.