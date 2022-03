Wilma Faissol operata, Facchinetti: "Ha un sacco di viti nella spalla"

Tira un sospiro di sollievo Francesco Facchinetti, preoccupato per le condizioni di salute della moglie Wilma Faissol che due giorni fa è caduta da cavallo. L'incidente le ha causato la frattura dell'omero, per cui per la modella è stato necessario un intervento il cui buon esito è stato raccontato sui social. "E' andata bene" ha detto Franesco nelle storie Instagram: "Ero un po' preoccupato. L'operazione è andata bene, ha un sacco di viti e di placce nella spalla, sono molto felice".

Sui social un post che ha raccolto le foto della moglie subito dopo l'operazione: "Mia moglie…Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me" si legge a corredo delle immagini che hanno mostrato i postumi dell'intervento: "Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma. Grazie di tutti i vostri messaggi, grazie veramente!". La stessa Wilma poi ha raccontato l'accaduto: "Mercoledi mattina Wally (il suo cavallo, ndr) ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra. Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri. Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede" ha raccontato, ringraziando tutti per l'affetto dimostratole in questi giorni.

(Di seguito il video e le foto pubblicate su Instagram)

L'incidente di Wilma Faissol

Wilma Faissol è caduta da cavallo a distanza di due mesi da un altro incidente verificatosi con la stessa modalità. Era fine gennaio, infatti, quando la modella era finita al pronto soccorso con un codice rosso per via del trauma cranico non commotivo e delle ferite alla testa guaribili con alcuni punti di sutura. In quell'occasione la moglie di Facchinetti aveva anche raccontato di aver atteso a lungo prima di essere visitata, lamentando il trattamento che avrebbe ricevuto una volta recatasi nel primo ospedale a cui si era rivolta, quello di Desio, in provincia di Monza e Brianza.