Wilma Goich, lo struggente ricordo della figlia scomparsa: "Devo lottare, ma mi chiedo come"

"E' dura, è molto dura". Comincia così lo struggente ricordo di Wilma Goich della figlia Susanna Vianello, scomparsa lo scorso aprile a causa di un tumore. Ospite della prima puntata di 'Storie Italiane' condotto da Eleonora Daniele, la cantante e ex moglie di Edoardo Vianello ha affidato al pubblico un ritratto inedito della speaker morta a soli 49 anni.

"Oggi sono 5 mesi esatti che non c'è più", racconta Wilma, che non si tira indietro dal confidare il suo stato d'animo. "E' troppo poco tempo. C'è un vuoto pazzesco... Edoardo soffre come me. Ci siamo tutti riavvicinati ma non è sufficiente. E' successo tutto velocemente. Vorrei vedere mia figlia e non poter più piangere o perlomeno piangere di gioia". Un aggettivo per descrivere la sua Susanna? Mamma Wilma non ha dubbi: "Susanna era unica. Unica in tutto quello che faceva. Aveva la dote di far riunire le persone".

"Nessuno mi aveva detto fosse così grave"

Goich racconta come è venuta a conoscenza della malattia della figlia. "Ha fatto alcuni esami per via di una sciatica che non passava e da lì ha scoperto di avere un tumore al polmone. A me nessuno aveva detto della gravità della malattia. Ho scoperto da una conversazione tra il suo medico e un farmacista che le metastasi avevano già raggiunto le ossa. E' stato uno choc".

Va in onda un nuovo filmato, con in sottofondo il brano 'Fai rumore' di Diodato. Trattenere l'emozione è impossibile. "Io a volte mi chiedo, come si fa...", prosegue la donna, "Ma io devo lottare, devo mettermi in gioco". Anche la conduttrice Eleonora Daniele, diventata mamma di recente per la prima volta, si commuove.

Poi la notizia: Wilma entrerà a far parte del cast fisso di Storie Italiane. "Ma la prossima volta prometto che non piango", sorride.