Fedez, nuovi aggiornamenti sulla sua salute e rompe il silenzio su X-Factor

Giovedì 26 ottobre Fedez sarà presente ai live di X-Factor. A comunicarlo è stato proprio il rapper, e giudice, tramite una storia Instagram ha comunicato ai suoi follower che i medici gli avevano dato il consenso. "Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor. Sto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi", ha dichiarato Federico.

Solo pochi giorni fa visto che le sue condizioni di salute erano buone è riuscito a volare a Manchester per vedere i Blink 182, anche in questo caso il rapper aveva dato l'annuncio sui social: "L'emocromo è ok e i dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per vedere i Blink 182. Sto già piangendo. Sono troppo contento. Per la prima volta conoscerò Tom, perché Travis lo conosco già. Gli ho preso dei libri sugli alieni, ho preso anche dei prodotti tipici italiani da portare a tutti. Sono molto gasato. Solo chi è fan dei Blink può capire".

Come sta Fedez

La salute di Fedez migliora giorno dopo giorno. Dopo il ricovero a causa di due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna, motivo per cui è stato sottoposto a trasfusioni, in molti pensavano che non avrebbe avuto l'ok per tornare in tv e invece l'emocromo è in continuo miglioramento. Sono stati giorni complicati per il rapper, che fortunatamente è arrivato tempestivamente in ospedale dopo il malore. "I medici mi hanno salvato la vita" ha detto subito dopo aver superato il momento peggiore.