Yari Carrisi e le tensioni con papà Al Bano, Romina: "Non mi metto più in mezzo"

(Nel video Romina Power, Yari e Romina Carrisi a Verissimo)

Un'ospitata formato famiglia oggi a Verissimo. In studio da Silvia Toffanin c'erano Romina Power con i figli Yari e Romina, che tra le tante cose hanno parlato anche del rapporto con il papà Al Bano.

Spesso con lui in tournée, il secondogenito del cantante ha svelato di non andare particolarmente d'accordo con lui: "Ha la filosofia del 'my way or the highway' ("a modo mio o in autostrada, ndr). Andiamo più d'accordo quando siamo in tournée, perché poi da lì nascono canzoni e tante situazioni meravigliose". Sua sorella Romina ha spiegato meglio: "Yari e papà vanno d'accordo sul palco, perché lì parlano la stessa lingua. Appena scendono dal palco invece iniziano delle diatribe perché parlano due lingue diverse. Quando litigano non mi intrometto più. Prima facevo questo errore madornale di mettermi in mezzo per cercare di capire, di mediare, adesso quando papà mi dice che ha litigato con Yari rispondo 'mi dispiace, ciao papà ci sentiamo dopo'".

Non si intromette neanche la mamma, Romina Power: "La vivo anch'io con Al Bano questa situazione, perché sono refrattaria alla filosofia 'my way or the highway'. Io sono più per il dialogo, per il trovare un accordo, cerco sempre di mettere pace". Infine un'altre rivelazione di Romina: "L'unica che sa far ragionare mio padre è Cristel. Anche io facevo i testa a testa con lui, poi Cristel mi ha fatto capire come si deve fare".