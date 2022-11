Pubblica un video mentre mangia pipistrelli, la youtuber scatena il caos: "Vuoi un'altra pandemia?"

Una youtuber thailandese ha scatenato un vero e proprio caos sui social (e non solo) dopo aver pubblicato un video dove si mostra mentre mangia una zuppa di pipistrelli. La giovane influencer, infatti, si è ripresa mentre si concedeva un pasto, a detta sua delizioso, a base di pipistrelli morti provocando una bufera social non indifferente. Phonchanok Srisunaklua è il suo nome e dopo aver pubblicato questo controverso video, dove tira fuori da una ciotola piena di pomodorini e brodo anche dei pipistrelli interi, che mangia con gusto davanti alla telecamera, è stata riempita di insulti da parte dei suoi followers. La ragazza, inoltre, è stata arrestata per possesso di carcasse di animali selvatici protetti, come i pipistrelli, e rischia fino a 5 anni dietro le sbarre.

Uno scivolone che non è piaciuto per niente ai followers della youtuber, o comunque a chiunque si sia imbattuto in questo video, poi prontamente cancellato, che l'hanno sommersa di feroci critiche sottolineando quanto queste azioni possano essere pericolose per la nascita e la diffusione di virus, proprio come il Covid, derivanti da animali selvatici.

Le autorità, infatti, sono intervenute tempestivamente arrestando la ragazza che nel video in questione azzannava un intero pipistrello morto, ridendo perfino. Si è trattato di una mossa social, molto probabilmente "acchiappa-like" che, però, le è costata caro.

Tra i tanti commenti di persone scioccate e disgustate dalla scena, c'è anche chi le ha augurato la morte e chi l'ha "maledetta" se dovesse dare inizio a una nuova pandemia.

Dopo il video, la ragazza, si è scusata.