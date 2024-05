Yvonne Sciò: "Ho detto no a Brad Pitt per due volte. Non gli diedi nemmeno il mio cellulare"

Yvonne Sciò si è raccontata a Monica Setta nella puntata doppia di Storie di donne al bivio in onda il 4 giugno in seconda serata su Rai2. La carriera di attrice e regista costruita tra l'Italia e Los Angeles, ma anche qualche riflessione sulla sua vita privata sono stati tra gli argomenti del dialogo televisivo che non ha tralasciato un aneddoto riguardante Brad Pitt da cui è stata corteggiata.

"Le mie amiche mi dicono ancora oggi che sono stata una scema, perché lui mi piaceva, ma quando mi chiese di uscire mi sembrò una follia. Non mi sono mai sentita né bella né tanto interessante da poter piacere a Brad Pitt" ha rivelato l'attrice, nota anche per essere stata protagonista di Non è la Rai quando aveva 22 anni. L'incontro con l'attore americano avvenne prima a una cena di amici americani, poi ancora a una festa. "Mi chiese subito di vederci. Non gli diedi nemmeno il mio cellulare. Pensai, ma ti pare che uno cosi vuole portare fuori proprio me? La seconda volta lo rividi alla festa degli Oscar di Vanity e fu ancora più esplicito. Mi disse: sei semplicemente meravigliosa. Mi invitò a cena e ancora una volta io mi ecclissai. Me ne sono pentita, ovviamente, ma sono fatta cosi", ha confidato.

Yvonne Sciò ha anche parlato del suo rapporto con la sua bellezza non sempre pacifico: "Figlia di una madre americana artista e un po' pazzoide, sono stata abituata a sentire la mia bellezza come una 'colpa'. L'importante era dimostrare di essere brave, non belle. Ho lavorato anni su me stessa quando facevo l'attrice, ma ho risolto dubbi e conflitti interiori solo ora che faccio la regista e parlano per me le mie opere, non l'aspetto fisico".

Yvonne Sciò oggi

Oggi Yvonne Sciò è una mamma, un'attrice e una documentarista che racconta il mondo delle donne. Ha partecipato in alcune serie italiane e americane - come La Tata e Nikita - e ha diretto due documentari, Roxanne Lowit Magic Moments e Seven Women. Intervistata dal Giornale qualche tempo fa, Sciò ha ricordato la sua partecipazione a Non è la Rai: "In realtà non ho esordito con il programma di Mediaset. Ho cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo fin da quando avevo cinque anni. Prima con un paio di fotografie per bambini e poi le pubblicità. E dopo un bel po' di tempo sono arrivata a Non è La Rai. Senza dimenticare che ancora prima del programma di Boncompagni ho avuto una parte nel primo film di Carlo Verdone e ho lavorato anche con Proietti. Di quei mesi in tv conservo un bellissimo ricordo".

Yvonne Sciò è molto riservata sulla sua vita provata: dopo il divorzio da Stefano Dammicco, sposato nel 2005, avrebbe un compagno, ma sull'argomento resta molto riservata. Nel 2022 raccontò, ospite di Nei tuoi panni, di essere impegnata sentimentalmente e di far parte di una "famiglia allargata". Il suo grande amore resta la figlia Isabella, nata dal matrimonio con il produttore della Eagle Pictures.