Zaccagni esulta doppio e annuncia il secondo figlio: Chiara Nasti è di nuovo incinta

Mattia Zaccagni fa il gol decisivo nel derby vinto dalla Lazio 1-0 contro la Roma ed esulta due volte. Proprio sotto la curva Sud gremita di tifosi laziali in occasione della gara di Coppa Italia contro la Roma, Zaccagni ha fatto la tipica esultanza con il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca, a indicare una nuova gravidanza della moglie Chiara Nasti. Dopo il piccolo Thiago, il secondo figlio della coppia è dunque in arrivo, confermando le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi.