Nicolò Zaniolo coccola il figlio Tommaso: le prime foto da papà

Nicolò Zaniolo condivide sui social l’emozione della paternità. A poche ore dalla nascita del figlio Tommaso, il calciatore della Roma ha postato le prime foto del neonato, frutto della relazione con la ex fidanzata Sara Scaperrotta: "23-07-2021" scrive accanto alle immagini che lo mostrano mentre culla il bambino a cui, in pochi minuti, sono arrivati più di 140mila like e centinaia di auguri.

Il lieto evento è stato annunciato sui social anche dalla neomamma: "Benvenuto al mondo amore della mia vita", si legge a corredo della manina di Tommaso che potrebbe distendere i rapporti fino ad ora particolarmente turbolenti dei suoi genitori.

"Dopo mesi di silenzio, ho scelto di chiarire alcune cose. Poiché è mio desiderio far nascere mio figlio nel clima più sereno possibile senza lasciare nulla in sospeso" aveva scritto Sara Scaperrotta qualche giorno fa palesando un certo risentimento nei confronti dell’ex fidanzato per aver messo la parola fine alla loro relazione nonostante la gravidanza: "Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono ritrovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura. La paura che all’inizio ho provato per via dell’assenza di una figura paterna per il bambino e di un complice con il quale intraprendere questo percorso, presto si è trasformata in un forte dispiacere, anche per le modalità che mi sono state riservate".