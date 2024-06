Zaccagni, il figlio si emoziona al gol del padre: Chiara Nasti riprende tutto

Mattia Zaccagni è il primo eroe dell'Europeo 2024. Con il suo gol all'ultimo minuto del recupero ha portato l'Italia agli ottavi quando ormai le speranze di riuscire ad arrivarci erano pari quasi a zero. Un'emozione forte per il calciatore che incredulo ha poi dichiarato di aver pensato solo a tirare.

Da casa lo stavano seguendo la moglie, Chiara Nasti, che non lo ha potuto accompagnare in quanto incinta e vicinissima al giorno del parto, e altri familiari. Il primo figlio della coppia, Thiago, era già a letto ma l'indomani mattina è stata proprio la mamma a fargli vedere cos'era riuscito a fare il papà. Il piccolo quando ha visto il padre in video lo ha subito riconosciuto e si è emozionato (il bimbo non ha ancora compiuto due anni, quindi non in grado di capire cosa sia successo).

A corredo del video Nasti ha scritto delle dolcissime parole per il marito, provando a far parlare il bimbo (in senso figurato): "Grazie papà per rendermi così fiero di te, sono stato un mese guardando la maglia dell’Italia, a indicarla e riconoscerla urlando 'ba ba ba'. Stamattina quando mi sono svegliato mamma mi ha fatto vedere il gol di ieri, sono troppo fiero di te e credo lo siano un po’ tutti qui in Italia. Noi vorremmo essere lì a sostenerti ma mamma ha la pancia troppo grande e siamo in attesa della sorellina. Un giorno potremmo raccontarlo anche a lei. Ti amiamo tanto papà ! Forza Azzurri, forza ragazzi".