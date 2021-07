È nato il figlio di Nicolò Zaniolo: il calciatore in ospedale per il lieto evento

Niccolò Zaniolo è diventato papà: Sara Scaperrotta, ex fidanzata del calciatore giallorosso, ha dato alla luce Tommaso. Come informa il Corriere dello Sport, il lieto evento avvenuto nelle prime ore di oggi, venerdì 23 luglio, ha spinto la Roma a concedere al suo centrocampista un permesso speciale per saltare l’allenamento mattutino e recarsi in ospedale per conoscere il suo bambino. Questo pomeriggio Zaniolo rientrerà a Trigoria per l'allenamento pomeridiano.

Al momento i neogenitori non hanno comunicato la bella notizia attraverso i loro profili social che, nei giorni scorsi, erano diventati luogo virtuale per raccontare di una vicenda personale piuttosto delicata. Su Instagram, infatti, Sara Scaperrotta non aveva nascosto un certo risentimento nei confronti dell’ex compagno che aveva messo la parola fine alla loro relazione nonostante la gravidanza: "Dopo mesi di silenzio, ho scelto di chiarire alcune cose. Poiché è mio desiderio far nascere mio figlio nel clima più sereno possibile senza lasciare nulla in sospeso" aveva scritto tra le Stories: "Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono ritrovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura. La paura che all’inizio ho provato per via dell’assenza di una figura paterna per il bambino e di un complice con il quale intraprendere questo percorso, presto si è trasformata in un forte dispiacere, anche per le modalità che mi sono state riservate".

"Spero davvero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre per godere di tutta la bellezza che deriva dall'essere genitore", aveva concluso la donna che oggi, finalmente, tiene tra le braccia il suo piccolo.