Zaniolo, il "gamberetto" e le polemiche. Arriva la replica del calciatore a Chiara Nasti

Niccolò Zaniolo decide di replicare alle polemiche esplose nel merito del coro offensivo nei confronti della ex Chiara Nasti. La vicenda è nota: nel corso dei festeggiamenti per la vittoria della Roma, Zaniolo è stato immortalato mentre cantava il tormentone "il figlio di Zaccagni è di Zaniolo", in riferimento alla gravidanza della influencer, che oggi è legata al collega Mattia Zaccagni. Immagini che hanno scatenato indignazione pubblica e su cui si è pronunciata Nasti stessa con una replica altrettanto velenosa ed offensiva ("Cosa ne penso del coro di Zaniolo? Mmmh... che con quel gamberetto non si sa come abbia avuto già un figlio").

Parole di fronte a cui il centrocampista, nel pomeriggio di oggi, ha deciso di replicare. Nel dettaglio, lo sportivo non si pronuncia direttamente sulla bufera scoppiata in questi giorni, ma condivide un post di un gruppo Facebook scritto dai fan in sua difesa. "Da voi nessuna morale", è il succo del discorso, con cui sembra concordare. E ancora: "Avete fatto cori e striscioni contro per due anni interi - si legge - Gli avete insultato la famiglia, avete esultato per i suoi infortuni, gli avete minacciato la sorella imbrattando di scritte offensive la sua scuola. Da voi nessuna morale". Insomma, il riferimento diretto alla vicenda è sottinteso.

Zaniolo, Chiara Nasti e Zaccagni. Tutto sulle love story

Zaniolo e Chiara Nasti hanno fatto coppia per quattro mesi, dal gennaio del 2021 fino all'aprile successivo. Di lì a poco il calciatore sarebbe diventato padre per la prima volta del figlio nato da una relazione precedente con la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta. Dopo l'addio, Zaniolo non ha ufficializzato alcuna relazione. Al contrario di Chiara, che oggi è incinta di Zaccagni, da cui aspetta un maschietto, come raccontato nel (chiacchieratissimo) Gender reveal party organizzato allo Stadio Olimpico.