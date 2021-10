Zayn Malik accusato di aver aggredito la madre di Gigi Hadid

Un brusca rottura con inattesi strascichi. È finita una volta per tutte la storia d'amore tra Zayn Malik e Gigi Hadid, da 13 mesi genitori di Khai, con l'ex cantante degli One Direction accusato di aver aggredito la madre della top model.

L'indiscrezione

A darne notizia People e il sito TMZ. Malik avrebbe colpito Yolanda, madre di Gigi, con la donna che avrebbe accarezzato l'idea di denunciare il cantante. Zayn, via social, ha "categoricamente smentito" l'indiscrezione pubblicata, chiedendo rispetto per la privacy della sua famiglia.

La replica di Zayn

"Come tutti voi sapete, sono una persona molto riservata e vorrei creare uno spazio sicuro e privato in cui far crescere mia figlia", ha twittato il cantante. "Un posto in cui tutti i miei problemi familiari non vengano buttati su un palcoscenico mondiale, dove tutti possano frugare e farti a pezzi". "Nel tentativo di proteggere questo spazio, non accetto di contestare insinuazioni su una discussione avuta con un membro della mia famiglia, entrato nella nostra casa mentre la mia compagna era fuori parecchie settimane fa". "Questa era e doveva rimanere una questione privata, ma sembra che per ora ci siano divisioni e nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che possa permettermi di fare da co-genitore a mia figlia nel modo in cui si merita, questa storia è stata fatta «filtrare» alla stampa", ha proseguito Zayn. "Spero però che tutte le persone coinvolte possano rappacificarsi e mettere da parte le dure parole che sono state pronunciate e, ancora più importante, rimarrò vigile per proteggere Khai e darle la privacy che si merita".

In una nota ufficiale, Malik ha ribadito: "Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsideri le sue false accuse e sposti la sua attenzione verso la risoluzione di questi problemi familiari in privato". Parole di un padre premuroso, ma è il silenzio di Gigi a far rumore. La modella confermerà quanto denunciato da sua madre?