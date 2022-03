Ritratto di Olena Kijasko, la first lady ucraina accanto a Zelensky da 27 anni

È accanto a Volodymyr Zelensky da 27 anni Olena Kijasko, da quando ha deciso di cedere al lungo corteggiamento dell’uomo che conosceva dai tempi della scuola e poi diventato fidanzato, marito e padre dei suoi due figli.

“Sono la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia e nel 2013 nostro figlio. Sono scrittrice e architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin” ha scritto sui social la first lady dopo l’inizio dell’invasione russa nel suo Paese. Ancora una volta accanto al marito, insieme ai loro ragazzi Oleksandra, 18 anni, e Kyrylo, 9 anni, Olena oggi si trova in una località segreta da cui continua a raccontare la situazione utilizzando i social per comunicare con i suoi 2 milioni di follower.

Olena Zelenska è descritta come una figura discreta, intelligente, brillante. Determinante per il successo del marito sin dai tempi in cui lui era un popolare protagonista del mondo dello spettacolo, la 44enne di Kiev è anche indicata come autrice dei suoi sketch televisivi, parte attiva della casa di produzione televisiva Kvartal 95 fondata dal marito. Un supporto che non ha mai fatto mancare a Zelensky negli anni e che, anzi, si è fatto ancora più incisivo con l’elezione alla presidenza dell’Ucraina. E infatti, diventata first lady, appena sette mesi dopo la vittoria del consorte è stata indicata al 30° posto tra le cento persone più influenti del suo paese dalla rivista Focus.

Il sostegno al marito

“Preferisco stare dietro le quinte. Mio marito è sempre in prima linea, mentre io mi sento più a mio agio nell’ombra. Non mi piace raccontare barzellette. Non è nel mio carattere. Ma al momento opportuno so quando intervenire, in particolare per attirare l’attenzione del pubblico su questioni sociali importanti” raccontava Olena nel 2019 parlando del suo ruolo di moglie del presidente dell’Ucraina. Ma all’inizio non è stato facile per lei accettare di buon grado l’intenzione del marito di scendere in politica: “All’inizio ero contraria e glielo dissi in modo aggressivo. Vedevo le difficoltà, era un totale cambio di direzione” ha confidato. Poi però il desiderio di stargli accanto e di condividere con lui anche questa tappa importante delle loro vite ha prevalso su ogni titubanza: “Ho capito che avrebbe fatto di tutto per proteggere la nostra famiglia, così sono diventata una sua sostenitrice”.

Nel primo post pubblicato all'inizio della guerra ha fatto sapere: “Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l'Ucraina”.