Cecchi Paone contro Zenga: "Non parlare di scienza, parla di pallone. Ignorante, buzzurro"

I vaccini accendono i toni a Live non è la D'Urso. Walter Zenga in collegamento da Dubai ha raccontato la sua esperienza con il vaccino cinese. Oltre a lui, nel soltto di Barbara D'Urso, ospiti anche Giuseppe Cruciani, Beatrice Lorenzin e Matteo Bassetti.

Vaccini: lo scontro tra Cecchi Paone e Zenga

"Non parlare di scienza e parla di pallone. Ignorante. Buzzurro" così Alessandro Cecchi Paone ha risposto a Walter Zenga che raccontava la sua vaccinazione a Dubai. Zenga su richiesta della conduttrice ha spiegato come funziona il vaccino negli Emirati: "Qui si può scegliere il vaccino, io ho fatto il cinese. Gli Emirati hanno preso un accordo con più case farmaceutiche per avere un approvvigionamento importante. Qua ci sono quattro vaccini. Tu puoi scegliere il vaccino che vuoi fare, io ho scelto di fare quello cinese che è quello più disponibile in questa area del mondo ed è quello che più persone hanno fatto". In Europa il vaccino cinese non è disponibile perché ancora non approvato dall'EMA: "I cinesi non hanno fatto richiesta all’EMA per vendere il loro vaccino in Europa" ha spiegato Lorenzin. Zenga però ha continuato a ripetere che molte, moltissime, persone si sono vaccinate in Asia con il vaccino cinese e quindi Cecchi Paone ha ribattuto: "Come fai a sapere quante persone sono morte o si sono sentite male per colpa del vaccino? Da noi deve passare attraverso l’EMA, ci sono delle regole, siamo un posto civile per questo". Walter Zenga: "Non diciamo stupidaggini. Tu non sei uscito mai neanche da Milano". Lo scontro tra i due si accende e continua. "E' noto come vengono trattate le persone di origine filippina a Dubai... ma come ti permetti? Devo querelarti?". Dopo poche altre battute il giornalista ha tuonato: "Non parlare di scienza, parla di pallone. Ignorante, buzzurro".

Dopo questa frase è intervenuta Barbara D'Urso che ha ripreso Cecchi Paone cercando di fargli notare che Zenga non lo aveva poi attaccato e riportando la pace abbassando il volume dei due ospiti.