Walter Zenga, la reunion con i figli Andrea e Nicolò: il messaggio su Instagram

Solo una data, 26 febbraio 2021, e una parola: “Reunion”. E due cuori. Così Walter Zenga, senza troppi fronzoli e senza troppe spiegazioni, ha pubblicato su Instagram una foto che lo vede sorridente insieme ai due figli Andrea e Nicolò.

Appena pochi giorni fa l’uscita di Andrea Zenga dalla casa del Gf Vip. Ora l’ex calciatore e adesso allentatore ha incontrato il figlio, insieme al fratello Nicolò, a Milano. Un riavvicinamento che in tanti aspettavano, dopo il duro confronto che i giovani avevano avuto con il genitore a cui era seguito una riappacificazione.

Walter Zenga attualmente vive a Dubai insieme alla moglie Raluca Rebedea con i due bambini che la coppia ha avuto (Samira e Walter junior). Andrea e Nicolò Zenga sono nati invece dal precedente matrimonio dell’ex calciatore con Roberta Termali. Walter Zenga ha avuto anche un altro figlio, il primogenito Jacopo, dalla prima moglie Elvira Carfagna.

Il post pubblicato da Walter Zenga ha ottenuto in poche ore migliaia di "cuori" su Instagram. Tanti le reazioni da parte degli amici vip dei Zenga, da Francesca Barra a Fabio Galante, da Jimmy Ghione ad Ariana Mihajlovic.

I fratelli Zenga fanno pace con il padre Walter

In passato Zenga e i figli hanno avuto diverse difficoltà. Un rapporto problematico, fatto di rapporti tesi e rari incontri. La partecipazione al reality è stata però l’occasione per far venire tanti nodi al pettine, rivangare sì il passato ma anche cercare una soluzione e un confronto per un rapporto più sereno per il futuro.

“Il passato va lasciato alle spalle perché non si recupera più”, aveva detto Walter Zenga durante un collegamento con i figli al Gf Vip. “Continuo a ripetere che quando ci vediamo non possiamo parlare sempre del passato, andiamo avanti. Qui è sempre casa vostra, quando volete venite io vi aspetto”, aveva aggiunto rivolto ai figli.

"Ci sono colpe da tutte le parti”, aveva risposto Nicolò. “Quello che posso è che se ti ho offeso ti chiedo scusa, ma forse anche da tua parte tu hai sottovalutato la mia sofferenza che poi mi ha portato a fare quello che ho fatto. Ma se vogliamo tirare una linea e partire da zero per me va bene". Andrea invece era stato più duro rispetto al fratello, rispondendo al padre che oltre a un invito generico lui sentiva la necessità di avere da parte sua un qualcosa di più. Ma a giudicare dai sorrisi in foto, la pace tra Zenga e i due figli è fatta.