La famiglia Zenga si racconta. Termali: "Ho trovato Walter in un camerino con Roberta"

Durante Live non è la D'Urso è andata in onda una ricostruzione, con attori, del racconto del tradimento

La famiglia Zenga di nuovo al centro dell'attenzione, in questa puntata dello "Zenga-gate" ospiti da Live non è la D'Urso Walter e la moglie in collegamento da Dubai, Elvira Carfagna, Jacopo Zenga e Alberto (il fratello di Walter).

Elvira, già durante la scorsa puntata di Live aveva accennato al tradimento dell'ex marito con Roberta Termali, ma Barbara D'Urso ha voluto approfondire la questione proponendo a tutta la famiglia allargata la visione di una docufiction in cui veniva ricostruito il fatto. Zenga e Termali, all'epoca colleghi in una trasmissione televisiva, furono beccati in un camerino, ha raccontato Carfagna: "E' successo così... dopo dieci mesi che ci siamo lasciati infatti è nato il loro primo figlio. Lei ha frequentato casa mia, si era presentata come un'amica. Lui era un po' sensibile al fascino delle donne all'epoca". Walter Zenga ammette a grandi linee l'accaduto e cerca di giustificarsi: “Per fortuna a quell'epoca non c'erano i telefonini, quindi farsi scoprire era più difficile... Sinceramente il fatto non me la ricordavo proprio così, però".

Il fratello di Zenga: Alberto

Alberto, il fratello di Zenga, conferma il racconto del fratello sul padre precisando che non li ha propriamente abbandonati, l'allontanamento dell'uomo sarebbe stato dovuto al divorzio dalla madre. "Era un giocatore più bravo di me, davvero!" ha dichiarato Walter. "Io sono ancora un giocatore con due associazioni di volontariato - ha spiegato Alberto Zenga -, sono un portiere. Con Walter e i suoi figli siamo in ottimi rapporti, siamo andati spesso a Dubai".