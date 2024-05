Zerocalcare cresciuto dalla mamma e dalla sua compagna: "Le ho chiesto il permesso per raccontarlo"

Da Zerocalcare e Michele Rech. Il fumettista romano - che ha raggiunto l'apice del suo successo con la serie tv Netflix "Strappare lungo i bordi", a cui è seguita "Questo mondo non mi renderà cattivo" - si mette a nudo nell'ultimo libro, "Quando muori resta a me", dove si racconta nell'intimo, mettendo da parte il personaggio che ha fatto conoscere al pubblico.

Un libro dedicato al padre, con cui ha un rapporto "arrugginito", dovuto alla separazione dei genitori. Di questo, però, non gli fa nessuna colpa: "Non credo di essere stato un ragazzino che ha subito gli eventi, come il divorzio dei miei - spiega in un'intervista al settimanale Oggi - Ero consapevole di quanto accadeva e so che alcune cose successe tra me e mio padre sono dipese dalla mia pigrizia, dal non aver fatto la mia parte nel coltivare il nostro rapporto. Gli adulti pensano sia responsabilità loro fare certi passi, ma io sono un po' presuntuoso, credo di esser stato un bambino più sveglio degli altri: quindi ci potevo arrivare a capire che toccava anche a me".

Non ci è andato leggero nella scrittura e per il padre è stata una sorpresa: "Lui si era convinto che stessi facendo il temino delle medie su 'quanto è bravo mio papà', l'ha detto agli amici, al sindaco del paesino veneto in cui si svolge parte della storia. E quando ha letto ciò che avevo scritto è rimasto un po' così".

Il rapporto con la mamma

Dopo la separazione Zerocalcare - che aveva 5 anni - è cresciuto con sua madre e la sua nuova compagna. Per parlare di questo nel libro le ha chiesto il permesso: "Mia madre me lo ha dato. Mi ha detto solo: 'Fai come te pare'. Io però credo di aver trattato la cosa con grande eleganza". Essere andato a vivere con la mamma ha generato in lui un profondo senso di colpa da bambino, come ha raccontato ai microfoni di Deejay Chiama Italia: "Mi ricordo che il mio grosso senso di colpa è stato: 'Io e mia madre andiamo via e lasciamo mio padre da solo'. Quella cosa l'ho vissuta molto male. Mi faceva tristezza. A cinque anni è sbagliato provare pena verso un genitore. Ma lui non faceva il matto o disperava, ero io che sentivo che stavo facendo qualcosa di strano".