Zoe Cristofoli è incinta, Theo Hernandez diventa papà

Fresco di positività al Covid-19, Theo Hernandez, stella del Milan e della nazionale francese, diventerà presto papà. 25enne influencer da un milione di follower Instagram, l'amata Zoe Cristofoli è incinta.

La rivelazione

A darne notizia Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. 24enne calciatore dal 2019 in rossonero, Theo sarà padre per la prima volta. Ex fidanzata di Andrea Cerioli e di Fabrizio Corona, anche Zoe sarà mamma per la prima volta. Lo scorso 6 ottobre, giorno del 24esimo compleanno di Theo, Cristofoli aveva dichiarato tutto il proprio amore nei confronti dell'ala rossonera: “Sei la mia vita! Tanti auguri amore mio! Oggi è un giorno speciale. A te che sei il mio pazzo, il mio confidente, la mia spalla e il mio tutto… Ti auguro solo il meglio, sarò sempre qui per te! Ti amo!”.

Conferme e/o smentite da parte dei diretti interessati non sono ancora arrivate. Tra le sorprese milaniste degli ultimi due anni, Theo ha un contratto fino a giugno 2024 con uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti a stagione. I rossoneri sono già al lavoro sul rinnovo, onde evitare che Hernandez possa essere attratto da milionarie sirene straniere come accaduto a Gigio Donnarumma.

Chi è Zoe Cristofoli

Modella nonché dj di Verona, Zoe ha avuto storie d'amore anche con il portiere del Frosinone Francesco Bordi e con l'imprenditore Luca Danese, fino all'exploit gossipparo del 2018 al fianco di Fabrizio Corona.