Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono diventati genitori: le prime foto del figlio

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono diventati genitori. Ieri sera è nato Theo Junior, il primo figlio della coppia, e a poche ore dal parto ecco le presentazioni sui social. "Ti amo figlio" ha scritto il calciatore del Milan, pubblicando una foto con il bimbo in braccio mentre stringe la mano della compagna in ospedale.

Altre immagini del lieto evento sono tra le storie della mamma, che scrive: "Vita mia. Benvenuto al mondo". Il parto è andato bene, ma l'influencer è ancora molto stanca, come fa sapere ai follower: "Grazie a tutti per gli auguri e per tutti i numerosi messaggi. Vorrei rispondervi ma mi sto riprendendo. Vi abbraccio". Tra qualche giorno torneranno a casa, a Milano, e inizierà la loro nuova vita in tre.

La storia d'amore tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez stanno insieme da quasi due anni e la scorsa estate hanno annunciato pieni di gioia l'arrivo del primo figlio. Si sono conosciuti quando il calciatore è arrivato al Milan - dove resterà almeno fino al 2024 - e la modella veronese aveva già da qualche tempo chiuso la relazione con Fabrizio Corona. Tra i suoi ex famosi anche Andrea Cerioli, il portiere del Frosinone Francesco Bordi e l'imprenditore Luca Danese.

