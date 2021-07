Vacanze italiane per Zoe Saldana. Nelle scorse ore l'attrice statunitense (The Avengers, Avatar e tanti altri) si è immortalata a Firenze insieme ai figli in alcune Instagram Stories. Un legame a doppio filo, quello dell'artista con l'Italia, visto che il marito è italiano ed in considerazione del fatto che From Scratch, la prossima serie tv Netflix che la vedrà protagonista, sarà ambientata proprio nel Belpaese.

Prima una passeggiata su Ponte Vecchio, simbolo del capoluogo viola, poi una gita in barca sul litorale toscano insieme ai suoi bambini, Cy Aridio, Bowie Ezio e Zen, avuti dall'artista italiano Marco Perego, sposato nel 2013. Così Zoe si è rilassata nelle sue giornate di dolce vita tutta italiana. E intanto i fan restano in attesa di From Scratch, adattamento del libro omonimo di Tembi Locke, che è racconto del legame dell'autrice col marito defunto, di cui si è innamorata proprio durante una vacanza nel nostro Paese.