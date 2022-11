Zorzi racconta l'operazione di circoncisione: "Più complicata del previsto". Poi risponde alle critiche

A qualche ora dal post che annunciava di essersi sottoposto all'operazione di circoncisione, Tommaso Zorzi è tornato sui social per aggiornare sulle sue condizioni fisiche. L'influencer aveva già anticipato ai suoi follower la scelta di farsi circoncidere e ieri, dopo aver preparato il borsone con il necessario, si è recato nella clinica dove questa mattina è avvenuto l'intervento.

"Vorrei che l'effetto di questa morfina non finisse mai", aveva detto nel primo video, e ora ecco l'altro in cui ha raccontato dell'operazione eseguita in anestesia locale. "Mi sono ripreso ahimè dall'effetto della sedazione", le sue parole dal letto della struttura: "Alla fine l'ho fatto in anestesia locale ma sedato, perché è stata un'operazione un pochino più complicata del previsto, nel senso che l'ho rimandata per anni. Se l'avessi fatta dieci anni fa sarebbe stata più semplice. L'urologo mi ha detto che tutto tornerà a funzionare come un tempo. Sto bevendo secchiate d'acqua perché finché non faccio pipì non mi dimettono. La buona notizia è che dovrebbero dimettermi in giornata".

La replica alle critiche

Il video in cui ha annunciato l'operazione è stato travolto da migliaia di commenti, alcuni con cui gli si augurava di rimettersi presto dalla clinica, altri decisamente più critici. Poco dopo, il conduttore televisivo ha condiviso lo screenshot di alcuni commenti che ha letto sotto il suo video. "Incredibile! Come si fa a togliere una parte del proprio corpo? È una cosa che non riesco a comprendere", ha scritto un utente. Pronta la risposta di Zorzi: "Manco dalla clinica ti danno tregua. Ma tolto tutto in che senso?" ha chiesto provocatoriamente in una storia Instagram, da cui virtualmente continuerà ad aggiornare sul decorso post operatorio.