Tommaso Zorzi, addio Stanzani: il video del bacio ad un altro ragazzo

Sembra proprio finita la storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Sembra perché se al momento i diretti interessati non hanno confermato nulla lasciando calare il silenzio sulle loro vite sentimentali, un video girato in discoteca e diffuso sui social lascia immaginare la loro separazione. Da tempo si parla di una profonda crisi tra l'ex vincitore del Grande Fratello Vip e l'ex ballerino di Amici che facevano coppia da più un anno: niente più foto insieme e bocche cucite sulle voci che interrogavano sull'effettiva rottura. "La vita privata deve rimanere privata", aveva commentato Zorzi e lo stesso aveva fatto Stanzani, precisando di volersi concentrare sul lavoro.

In queste ore, però un breve filmato pare proprio confermare la fine della loro relazione: Tommaso Zorzi è stato ripreso in una discoteca di Milano mentre bacia un altro ragazzo che non è Tommaso Stanzani. Anche stavolta, almeno per ora, nessuna dichiarazione è arrivata da parte dei diretti interessati per confermare la rottura e spiegare i motivi dell'allontanamento.

La storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi a maggio 2021. "L'ho visto per la prima volta nell'ufficio di Maria, mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo" ha raccontato l'ex vincitore de Grande Fratello Vip parlando del fidanzato, allora uno dei ballerini di Amici: "Quando è uscito gli ho scritto, ci siamo visti e il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi". I due sono usciti allo scoperto come coppia a giugno, quando si sono concessi la prima vacanza d'amore, in Puglia. Poi di recente si sono rincorse le voci di crisi e oggi il video che racconta di un effettivo possibile addio.