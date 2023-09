Zucchero compie 68 anni: la rara foto con tutti e tre i figli

Zucchero, il bluesman italiano, il 25 settembre ha compiuto 68 anni. Sui social in molti gli hanno scritto gli auguri e lui ha voluto ringraziare tutti i suoi fan condividendo una foto rara, quasi rarissima, che lo immortala in compagnia dei suoi tre figli: Alice, Irene e Adelmo Blue. "Grazie a tutti per i vostri auguri affettuosi da Zucchero & the Family Blues", ha scritto il cantautore come didascalia.

Chi sono i figli di Zucchero

Irene e Alice sono nate dal primo matrimonio di Adelmo Fornaciari, questo il vero nome di Zucchero, con Angela Figliè. I due si sono separati poco dopo la nascita di Irene e poi, nel 1992, il cantante ha conosciuto Francesca Mozer, la sua attuale moglie con cui ha avuto Adelmo Blue.

Alice Fornaciari è nata nel 1981: anche lei è un'artista anche se non ha seguito le orme paterne. Dal suo profilo Instagram scopriamo che è una fotografa e disegnatrice di gioielli. Irene Fornaciari, nata nel 1983, è sicuramente la figlia di Zucchero più conosciuta al grande pubblico in quanto è anche lei una cantante e autrice. Per ben quattro volte ha partecipato a Sanremo: nel 2009 nella categoria nuove proposte, nel 2010, insieme ai Nomadi, con il brano "Il mondo piange" e poi nel 2012 e infine nel 2016 con il brano "Blu". Adelmo Blue, invece, è il terzogenito di Zucchero. Ha 25 anni, compiuti il 14 gennaio, e il 20 marzo si è laureato in giurisprudenza alla Luiss, sul suo profilo Instagram, e su quello della madre, sono stati condivisi alcuni scatti di quel giorno così importante.